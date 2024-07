Frankreich-Motto: Sieg wichtiger als schönes Spiel

Der entscheidende Treffer in der 85. Minute war bezeichnend. Mit einem an sich ungefährlich Schuss erzwang Randal Kolo Muani den entscheidenden Ablenker von Jan Vertonghen. „Es ist nicht wichtig, schön zu spielen. Was zählt, ist der Sieg“, meinte Adrien Rabiot nicht zu Unrecht. Immerhin schoss Frankreich 20 Mal in Richtung belgisches Gehäuse. „Logisch“ sei der Sieg deshalb urteilte der im Viertelfinale gesperrt fehlende Rabiot.