Absage! Murray bleibt würdiger Abschied verwehrt

„Ich möchte das noch einmal erleben, aufsaugen und genießen – dieses Turnier hat mir in meiner Karriere so viel gegeben“, meinte Andy Murray beim Media Day am Samstag. Der 37-jährige Brite versuchte alles – doch der verdiente Abschied in Wimbledon bleibt dem dreifachen Grand-Slam-Sieger verwehrt! Murray musste nach einem letzten Test am Dienstagmorgen kurz vor seinem Erstrunden-Auftritt verletzt aus dem Einzelbewerb zurückziehen.