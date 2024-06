„Gefühl, man hätte sein Land im Stich gelassen“

Gareth Southgate (Teamchef England):

„Für eine junge Mannschaft haben sie große Geduld bewiesen, als es einfacher gewesen wäre, den Ball schneller zu bewegen. Am Ende war es ein altmodischer Einwurf. Wir werden weiter in Frage gestellt werden, und das verstehen wir, aber wir haben einige Qualitäten, die uns im Wettbewerb gehalten haben. Ich bin so stolz auf die Einstellung und die Führungsqualitäten, die die Spieler gezeigt haben. Bei Harry (Kane) und Jude (Bellingham) haben wir 15 Minuten vor Schluss geschaut, wie es ihnen körperlich geht, und uns gefragt, ob wir diese Positionen auffrischen können. Aber wir wissen, was diese Spieler können, und deshalb haben wir weiter auf sie gesetzt.“