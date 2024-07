Ehemalige Häftlinge als Mentoren für Kinder

Zehnjährige Vandalen, 13-jährige Autodiebe, ein erst 14-jähriger Bub, der einen Bademeister spitalreif prügelt: An betroffen machenden Beispielen von Jugendkriminalität mangelte es zuletzt in Oberösterreich nicht. Während ÖVP und FPÖ – entgegen der Meinung vieler Experten – eine Strafverschärfung für Jugendliche fordern, versucht es der zuständige Landesrat Michael Lindner (SPÖ) mit einem anderen Zugang: Die Kinder- und Jugendhilfe werde die Kosten für ein innovatives Präventionsprojekt namens „Mentors4youth“ übernehmen und damit dessen baldigen Start ermöglichen, kündigt er gegenüber der „Krone“ an.