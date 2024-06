Ausreißer-Sieg, Favorit schon im Gelben Trikot

Auch die zweite Etappe der Tour de France in Italien hat mit Kevin Vauquelin einen französischen Gewinner aus einer Fluchtgruppe gebracht. Von Cesenatico über 199 km nach Bologna gewährte das Feld den Ausreißern einen ausreichend großen Vorsprung. Romain Bardet verlor das Gelbe Trikot an Topfavorit Tadej Pogacar. Der Slowene griff auf den letzten Metern des steilen Anstiegs zur Wallfahrtskirche San Luca an, nur Jonas Vingegaard konnte folgen.