Wurz bei Heimrennen in Spielberg nur 27.

Befreiungsschlag verpasst

Damit verpasste der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Alexander Wurz den erhofften Befreiungsschlag, nachdem er in den ersten fünf Rennen mit einem fünften Platz in Australien ein einziges Mal in die Punkteränge gefahren war. Im Ranking belegt der rot-weiß-rote Hoffnungsträger mit F1-Ambitionen derzeit Platz 18. Für Wurz geht es in seiner ersten Formel-3-Saison wie in der Königsklasse am kommenden Wochenende auf der Traditionsstrecke in Silverstone weiter, ehe die Stationen Budapest/Ungarn, Spa-Francorchamps/Belgien und Monza/Italien zum Saisonfinale auf dem Programm stehen.