Job weg, EM-Star! Der Hype um den Saxophon-Mann

Job verloren

Doch hinter dem Hype steckt auch eine bittere Geschichte. „Ich bin komplett überwältigt und unendlich dankbar für das, was gerade passiert. Diese Woche ist so ein krasses Auf und Ab – ich wurde Anfang der Woche an der Musikschule, an der ich 6 Jahre unterrichtet habe, aufgrund einer neuen TVöD Regelung (Regelung in Deutschland beim Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Anm. d. Red.) gekündigt und habe mich schon gefragt, wie ich jetzt weitermachen soll“, schreibt Schnura auf Instagram.