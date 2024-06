Deutschland hat jetzt EM-Bestmarke im Visier

Nahe dran an deutschen EM-Rekord-Torschützen

Mit nun vier EM-Toren, zwei davon 2021, klopft der 25-Jährige schon bei den deutschen EM-Rekordtorschützen an, nur Mario Gomez und Jürgen Klinsmann (je fünf) haben öfter getroffen. Auch Musiala hat diese Bestmarke im Visier, Tor Nummer drei in diesem Turnier war eine Belohnung für eine starke Vorstellung. „Ich wollte schon immer aktiv sein und die Tore schießen. Da bin ich happy“, sagte Musiala. Lange vergessen ist der Chancenfrust bei der WM in Katar 2022.