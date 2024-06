„Moment genießen und nicht verrückt machen lassen“

... seine Rolle als Teil des ÖFB-Trainerteams: „Man hat immer wieder Momente, in denen man lieber am Platz stehen würde. Das wird immer mein Anspruch sein, das ist hier nicht möglich. Ich versuche, die Mannschaft zu unterstützen. Ich bin der Kapitän, will vorausgehen, mit meiner Erfahrung und Präsenz einen Unterschied machen. Ich bin bei den Video-Analysen dabei, der Trainer fragt nach meiner Meinung zum Gegner, zur Aufstellung. Aber ich bin mehr bei der Mannschaft.“