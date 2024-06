ÖFB-Team: Gleich vier Spieler fehlen im Training

Abschalten beim Golfen

Dort jagten Marko Arnautovic und Co. am Freitag erstmals seit drei Tagen dem Ball nach. Am Mittwoch hatte es nur ein Spielersatztraining für die Reservisten gegeben, am Donnerstag gab Rangnick nach dem Gruppensieg den ganzen Tag frei. Der Teamchef selbst nutzte den freien Tag mit seinem Assistenten Lars Kornetka für eine Runde Golf. Auch mehrere Spieler schlossen sich an und schwangen angeführt von Golf-Talent Michael Gregoritsch auf einem Platz in der Nähe von Potsdam den Schläger.