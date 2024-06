ÖFB-Teamspieler lassen Geburtstagskind hochleben

An der anschließenden Einheit im Stadion auf dem Wurfplatz nahmen 25 Spieler teil, darunter auch Philipp Lienhart, Leopold Querfeld und Phillipp Mwene, die am Freitag noch gefehlt hatten. Nur Gernot Trauner war weiterhin nicht dabei – der Innenverteidiger laboriert an einer Muskelverletzung, sein Einsatz im EM-Achtelfinale am Dienstag in Leipzig ist äußerst fraglich.