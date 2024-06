ÖFB-Elf will sich von 6:1 „nicht blenden lassen“!

Österreichs Fußball-Nationalteam strotzt nach dem Gruppensieg bei der EM in Deutschland nur so vor Selbstvertrauen. Im Achtelfinale am Dienstag in Leipzig gegen die Türkei die Ruhe zu bewahren, dafür will auch Florian Grillitsch sorgen. Das Turnier beginne zwar nicht neu, betonte der Mittelfeldspieler. „Aber es ist sicher eine andere Situation in der K.-o.-Phase. Das sind Alles-oder-nichts-Spiele.“ Und das 6:1 in einem Testspiel vor wenigen Monaten spiele sowieso keine Rolle mehr …