Tiroler Künstler kreierte 85. Hahnenkammplakat

Bekannter Künstler, der anonym bleibt

Heuer, 34 Jahre später, wurde aus über 300 Einsendungen von 157 Künstlern aus aller Welt wieder ein Tiroler ausgewählt. Sein Name lautet „Golif“, er wurde 1984 geboren und ist im Außerfern aufgewachsen und lebt heute in Wien, von wo aus er international gefragt und tätig ist. Von 2011 bis 2016 studierte er an der Universität für Angewandte Kunst in Wien Druckgrafik. Anonymität spielt sowohl bei der Kunstfigur „Golif“ als auch bei seinen Werken eine zentrale Rolle, weshalb man seinen richtigen Namen nicht kennt und er öffentlich immer eine dunkle Sonnenbrille und eine Mütze trägt.