„Frage der Zeit, bis Europäer auf Mond spaziert“

Die Aufregung im Hauptquartier der European Space Agency (ESA) ist groß, nervös angehauchtes Kribbeln überall spürbar. Am 9. Juli fliegt die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 zum ersten Mal ins All. Der Start findet vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus statt.