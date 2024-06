Glaube an Team groß: Wimmer hofft auf EM-Rückkehr!

„Mein Vertrauen in die Kollegen ist sehr groß!“

„Ich bereite mich darauf vor, dass ich in zehn Tagen wieder das nächste Spiel habe. Mein Vertrauen in die Kollegen ist sehr groß“, betonte Wimmer. „Ich will im Viertelfinale wieder zum Einsatz kommen.“ Dieses stünde am 6. Juli um 21 Uhr in Berlin auf dem Programm, wo die Österreicher nicht nur ihr Teamquartier, sondern auch schon zwei EM-Siege gefeiert haben. Ein mögliches Halbfinale würde das ÖFB-Team am 10. Juli in Dortmund bestreiten.