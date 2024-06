FC Pinzgau hat einen neuen Trainer gefunden

„Früher selbst in Saalfelden“

Der Neo-Coach freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich habe früher selbst aktiv in Saalfelden Fußball gespielt. Daher ist es umso schöner, wieder nach Österreich zurückzukommen. Ich war jetzt lange in der zweiten Reihe, habe bei verschiedenen Vereinen viele Erfahrungen sammeln können und bin froh, dass ich nun wieder als Trainer in der ersten Reihe stehen darf. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und bin schon voller Tatendrang.“