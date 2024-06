Arbeitsbelastung steigt: Österreicher unter Druck

44 Prozent haben am Ende des Monats Geld übrig

85 Prozent der Befragten in Österreich erhalten ihren Angaben zufolge eine faire Bezahlung. 75 Prozent finden Sinn und Erfüllung im Job. 66 Prozent mögen die Flexibilität in der Arbeit. Eine gute Work-Life-Balance ist zwar immer noch wichtig, an erster Stelle steht für die Arbeitnehmenden allerdings ein ansprechendes Gehalt und finanzielle Sicherheit. Der Anteil derjenigen, die am Ende des Monats noch Geld für Ersparnisse, Urlaube oder sonstige Ausgaben haben, liegt in Österreich bei 44 Prozent – ist global mit 45 Prozent hierbei allerdings höher.