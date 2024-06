Georgien gegen Portugal ab 21 Uhr LIVE

Damit könnte gegen die Balten Cristiano Ronaldo aus der Startelf rutschen, was dem Superstar für gewöhnlich nicht so schmeckt. Der Weltrekordler an Länderspielen jagt unverändert weitere Rekorde und wird ungern daran gehindert. Mit einem Tor wäre der 39-Jährige der erste Spieler mit Torerfolgen bei sechs Europameisterschaften sowie auch der älteste Torschütze der EM-Geschichte. Diese Bezeichnung nimmt seit Montag nicht mehr ÖFB-Ex-Teamspieler Ivica Vastic für sich in Anspruch, sondern Luka Modric. Der Kroate traf gegen Italien mit 38 Jahren und 289 Tagen zum 1:0.