Nach Tah-Aus! Fehlt auch Rüdiger im Achtelfinale?

Muss Deutschland den umjubelten Ausgleichstreffer in letzter Minute gegen die Schweiz am Montag teuer bezahlen? Offenbar hat sich Innenverteidiger Antonio Rüdiger beim Jubeln verletzt, wie „Sport Bild“ berichtet. Bundestrainer Nagelsmann bestätigte am Dienstag zudem, dass ein Einsatz des Abwehrchefs im anstehenden Achtelfinale auf der Kippe steht.