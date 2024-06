Österreich hat genug Klasse

Der ohrenbetäubende Lärm in den ausverkauften Stadien reißt die Protagonisten auf dem Spielfeld förmlich mit, umso mehr Begeisterung und Leidenschaft spiegelt sich in den Matches wider. Außenseiter wie Albanien oder Georgien wehren sich, in die Jahre gekommene Granden wie Ronaldo, Pepe oder Luka Modric holen noch einmal alles aus sich heraus. Die Fans sind losgelöst, das Spektrum an packenden Geschichten bei dieser EM scheint unendlich zu sein.