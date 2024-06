„Hunger Games“-Star Donald Sutherland verstorben

„Nie an seiner Rolle Zweifel aufkommen lassen“

Generell habe sein Vater nicht davor zurückgeschreckt, auch Bösewichte zu verkörpern, schrieb Kiefer Sutherland: „Er hat nie an einer seiner Rollen Zweifel aufkommen lassen, egal ob sie gut, böse oder hässlich war. Er liebte, was er tat und lebte ein erfülltes Leben.“