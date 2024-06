Bilanzskandal: Ex-Manager bestreitet Vorwürfe

voestalpine soll Äußerungen widerrufen

Nachdem am Mittwoch voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner in einer Videobotschaft gegenüber den Mitarbeitern den Bilanzskandal zum Thema machte, gab‘s nun Post vom Anwalt des ehemaligen Managers. „Wir haben die voestalpine per Anwaltsschreiben aufgefordert, alle Behauptungen, mein Mandant hätte Bilanzen geschönt, in Zukunft zu unterlassen und die diesbezüglichen Äußerungen zu widerrufen“, erklärte Anwalt Friedrich Jergitsch gegenüber der APA.