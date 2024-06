„Musste meine Sexualität ganz lange verstecken“

„Wir sind die bekanntesten Zwillinge der Welt“, starten Bill und Tom Kaulitz selbstbewusst in die neue Netflix-Reality-Serie über ihr Leben. Kameras begleiteten die Tokio-Hotel-Brüder ein Jahr lang und lassen die Zuschauer an allen möglichen und unmöglichen Szenen teilnehmen – vom Oktoberfest bis zum Entrümpeln, von der Führerscheinprüfung bis zur Untersuchung beim Hautarzt. Bei letzterem wird Bill nervös und erzählt von einem Krebs-Schock im vorangegangenen Jahr: „Ich hatte eine Krebsvorstufe am Rücken, das musste entfernt werden.“ Die Kamera hält auch auf die Narbe drauf.