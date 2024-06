„Bullshit-Entscheidung“ bei Belgiens 0:1-Blamage

Zudem wurden zwei Treffer von Lukaku nach Videoüberprüfung aberkannt – eines wegen einer minimalen Abseitsstellung, das zweite aufgrund eines Handspiels des für Leipzig stürmenden Loïs Openda vor dem vermeintlichen Ausgleich. Vor allem beim zweiten aberkannten Tor gingen die Meinungen auseinander. „Das ist schwer, darüber zu reden. Wenn wir gewonnen hätten, könnte ich ehrlicher meine Meinung sagen. Ich will ein fairer Verlierer sein, darum möchte ich nicht so sehr über den Schiedsrichter sprechen“, sagte Tedesco. Er vertraue dem Video Assistant Referee (VAR). „Wenn sie das so entscheiden, müssen wir das so akzeptieren.“