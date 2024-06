Städtische Wohnungen werden schneller vergeben

Die Vergabe von geförderten Mietwohnungen der Stadt Salzburg wurde 2019 reformiert. Mit einer Sache ist der neue ressortzuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) aber nicht glücklich: „Die bürokratischen Verfahren der Vergabe dauern zu lange.“ Das soll sich jetzt ändern. Denn das Verfahren soll geändert und verkürzt werden. Bisher mussten die Gemeinderäte die Liste zur Wohnungsvergabe alle zwei Wochen bestätigen beziehungsweise durchwinken. Wenn es dann Feiertage oder sitzungsfreie Zeiten gibt, ziehen sich die Vergaben deutlich in die Länge. Das kann für die Mieter teuer werden. „Die Drei-Monate-Frist zur Kündigung der alten Wohnung können viele nicht einhalten. Sie müssen also doppelt Miete zahlen“, erklärt Dankl.