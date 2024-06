In diesem Luxus-Kunstdorf residierten heuer die G7

Pool-Landschaften, Olivenhain, eigene Piazza

Eindruck: Man glaubt irgendwann tatsächlich, in einem echten italienischen Feriendorf zu sein. Hundertscharen an Personal helfen einem dabei, Entspannung und Erholung zu finden. Echte Dorfbewohner müsste man noch zwecks Echtheit engagieren. Unterschiedlichste Pool-Landschaften, ein Olivenhain und eine eigene Dorf-Piazza mit Markständen (!) an manchen Tagen lassen eine gewisse Entrücktheit zum echten Leben entstehen. Zu Fuß oder mit dem Shuttle (Golf Cart) fährt man an den Golfplätzen vorbei an die eigene Meeresbucht, wo bei einem der vielen Restaurants die beste Hummer-Pasta weitum wartet. Apulien selbst ist natürlich immer eine Reise wert. Die Amerikaner lieben die neue Toskana sowieso.