Plakolm begrüßt Pläne für Pflichtfach Demokratie

Ein Drittel der Volksschüler des laufenden Schuljahrs in Wien sind – wie berichtet – Muslime. Die aktuellste Datenerhebung der Bildungsdirektion zum religiösen Bekenntnis an Wiener Volksschulen zeigte, dass der Islam Religionsbekenntnis Nummer 1 in den Klassenzimmern ist. Weil Studien zeigen, dass es innerhalb der Muslime einen erhöhten Anteil an Personen gebe, die andere Gruppen wie Frauen oder Juden abwerten, forderte NEOS-Vizebürgermeister Wiederkehr einen verpflichtenden Gegenstand „Leben in einer Demokratie“ für alle Schüler ab der ersten Klasse Volksschule.