Lewandowski verpasst Auftakt – ÖFB-Duell in Gefahr

Eine Teilnahme beim EM-Auftakt der Polen am Sonntag in Hamburg gegen die Niederlande sei ausgeschlossen, sagte Jaroszewski am Dienstag. „Wir tun alles, damit Robert im zweiten Spiel gegen Österreich spielen kann.“ Das Duell gegen die ÖFB-Elf findet fünf Tage später am 21. Juli in Berlin statt.