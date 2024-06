Vor Alko-Crash mit Tesla ätzt Blauer gegen E-Autos

Am Montag nach der EU-Wahl versammelten sich freiheitliche Parteigranden zum Feiern in St. Pölten. Vor der Zentrale in der Purkersdorferstraße parkte am Nachmittag auch ein weißer Tesla mit grünen Wiener E-Kennzeichen. Wem das strombetriebene Fahrzeug gehört, ist nicht bekannt. Einer dürfte aber nicht am Steuer gesessen sein: FPÖ-Landtagsmandatar Michael Sommer musste seinen Führerschein nach einem Alko-Crash am Freitag vorerst abgeben.