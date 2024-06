Flugtaxibauer Lilium expandiert nach China

Der deutsche Flugtaxi-Hersteller Lilium hat eine Niederlassung in der chinesischen Metropole Shenzhen gegründet. Lilium strebe die Zulassung seines Lilium-Jets in China an, erklärte das Unternehmen am Montag. In Zusammenarbeit mit „Infrastrukturpartnern, Kunden und Regulierungsbehörden“ stehe zunächst der Großraum Guangdong-Hongkong-Macao mit 85 Millionen Einwohnern im Fokus.