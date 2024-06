Ein EURO-Goldschatz von über zwei Tonnen

Die Spieler müssen – zumindest bei der Ausrüstung – an nichts denken. Im Schlosshotel wird ein Seminarraum zum „Kit-Room“ umfunktioniert, da holen sich Arnautovic und Co, aber auch der riesige Statt (Trainer, Physios etc.) jeden Morgen ihre ÖFB-Kleidung für den Tag ab. Je nach Anlass. Immer frisch gewaschen. Das Service übernimmt das Hotel. Lachnit, seit zwölf Jahren beim ÖFB, schupft die Organisation, richtet das Gewand her. Bei der EURO doppelt. UEFA-Vorschrift.