Laimer und Co. greifen jetzt mit Rockys Agenten an

Großes Kino erhoffen sich Österreichs Fans von der Rangnick-Truppe bei der EURO! Am Mittwoch rücken Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Co. in Berlin ein, dann erfolgt der finale Feinschliff bis zum Frankreich-Hit am 17. Juni. Die Brust ist breit, das Selbstvertrauen groß – und jetzt gibt es auch noch Rückendeckung aus Hollywood...