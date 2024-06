Darum liegen die Wetter-Apps so oft daneben

Die aktuelle Witterung macht es sogar für Meteorologen schwer, genaue Vorhersagen zu machen. Davon können auch viele Menschen ein Lied singen, die in den vergangenen Tagen nach Regenfenster an Handy geschaut haben und dann waschelnass wurde. Aber warum ist das so? Plus: Wir kennen die zuverlässigste Wetter-App.