Auto fing auf Südautobahn Feuer: Lenker unverletzt

Auf der A2 in Fahrtrichtung Graz bei Wiener Neudorf im Bezirk Mödling fing ein Pkw plötzlich Feuer. Der Fahrzeuglenker konnte den Kleinwagen auf dem Pannenwagen abstellen und sich in Sicherheit bringen, berichtet die Feuerwehr Wiener Neudorf in einer Aussendung. Er blieb zum Glück unverletzt.