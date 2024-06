Soldaten drangen am helllichten Tag in Häuser ein

„Massaker“ an Zivilisten

Von palästinensischer Seite war die Rede von einem „Massaker“ an Zivilisten in Nuseirat, in sozialen Medien kursierten schlimme Bilder von blutüberströmten Verletzten und Toten, darunter auch Kinder. Zu dem Zeitpunkt des Einsatzes waren den Angaben zufolge viele Menschen auf einem nahe gelegenen Markt unterwegs.