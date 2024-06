Austria: Mögliche Doppelspitze und eine „Watschn“

Also geht sie weiter, die Suche – und natürlich tauchen die Namen der üblichen Verdächtigen auf: Hartbergs Markus Schopp zum Beispiel, mit dem man am Verteilerkreis schon einmal liebäugelte. Oder Klagenfurts Peter Pacult, einer, dessen geradlinige Art nicht jedermanns Sache ist, dem es aber immer wieder gelingt, Druck von den Spielern zu nehmen – vielleicht gar nicht so schlecht in der momentanen Situation.