Schwärzler: Wildcard für ATP-Turnier in Kitzbühel

Schwärzler selbst war hocherfreut. „Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich war schon oft in Kitzbühel, die Stimmung ist toll. Ich hoffe, dass ich dort ein Match gewinnen kann und die Zusage der Wildcard motiviert mich sehr für das Semifinale in Paris“, wusste der Vorarlberger schon Bescheid. Turnierdirektor Alexander Antonitsch zur Entscheidung: „Joel hat gerade sein erstes Challenger gewonnen. Deshalb wollen wir ihm ermöglichen, in Kitzbühel erstmals auf der ATP-Tour zu spielen. Er ist ein großes Versprechen für die Zukunft und bei Jürgen Melzer in den besten Händen“, meinte der Kärntner.