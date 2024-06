EU-Wahl: So wird der lange, lange Wahlsonntag

Rund 6,4 Millionen Menschen in Österreich sind am Sonntag aufgerufen, ihre Vertreter für das Europaparlament zu wählen. Die ersten der insgesamt 9856 Wahllokale sperren bereits um 6 Uhr auf, bis zum Ergebnis wird es aber noch lange dauern. Dieses wird verkündet, wenn in ganz Europa die Wahllokale geschlossen sind und in Italien ist erst um 23 Uhr Wahlschluss.