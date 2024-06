Pool als Todesfalle für Kind: Das droht den Eltern

Es geht so schnell – nur wenige Minuten der Unaufmerksamkeit, und ein Kleinkind verliert sein Leben. Denn, das warnen Experten immer wieder, wenn Kinder ins Wasser fallen, ertrinken sie lautlos – sie gehen unter, schreien nicht, strampeln kaum, der Tod kommt erbarmungslos und sehr still. So dürfte es auch vergangenen Juli in einem Haus in Ossiach gewesen sein, als eine Familie ihren einjährigen Buben verlor.