Studentenheim setzt die Studenten vor die Tür

Eigentlich sollten sich Studierende dieser Tage auf ihre bevorstehenden Prüfungen konzentrieren. In einer niederösterreichischen Universitäts-Stadt müssen sich die angehenden Akademiker aber nicht um das Zeugnis sorgen – sondern darüber, ob sie im Wintersemester noch ein Dach über dem Kopf haben. Warum sie der Betreiber des Studentenwohnheimes nun vor die Tür setzen will. Und ob es überhaupt so weit kommen wird. Die „Krone“ hat nachgefragt.