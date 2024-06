Die Hochwasser, die in weiten Teilen des Landes momentan wüten, machen uns einmal mehr bewusst: In Krisenzeiten ist es beruhigend, wenn man sich auf seine Mitmenschen verlassen kann! Doch auch in weniger außergewöhnlichen Situationen schätzen viele den Zusammenhalt in ihrer Nachbarschaft. Wie nahe stehen Sie Ihren Nachbarn?