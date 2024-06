Kreuzbandriss! Italien-Youngster fällt für EM aus

Italiens Nationalteam hat vor der Fußball-EM in Deutschland der nächste Rückschlag ereilt. Atalanta Bergamos Verteidiger Giorgio Scalvini verpasst die EM. Der 20-Jährige zog sich am Sonntag beim letzten Spiel der Saison gegen die AC Fiorentina einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der italienische Verband am Montag mitteilte. Damit ist der Europa-League-Sieger der nächste Abwehrspieler, der den Italienern bei der EM fehlen wird.