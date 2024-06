Hummels: „Wie sie es seit 100 Jahren immer machen“

„Die Fans waren heute haushoch überlegen den Madridern, das muss man auch einfach so sagen. Sie haben unglaublich geliefert in der Stadt, was man so mitbekommen hat“, sagte Schlotterbeck. „Deswegen tut es mir auch für die Fans richtig leid, sie haben letztes Jahr schon dieses Trauma gehabt, jetzt dieses Jahr.“ Der DFB-Teamspieler gab am Ende allerdings ein Versprechen ab: „Wir werden irgendwann einen Titel holen für die Fans, und wir werden eine richtig große Party feiern.“