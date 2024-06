EM-Fieber in den Kinder-Camps

11teamsports bietet in Kooperation mit der „Krone“ rund 70 Fußballferien-Camps in allen Bundesländern an. Die „11teamsports Academy Camps“ wurden von Profis konzipiert, die Kinder erfahren auf spielerische Weise die Werte des Sports, erhalten Tipps und Tricks für physische und mentale Stärke und werden an eine kindgerechte, gesunde Ernährung herangeführt. Das Training folgt den neu entwickelten Spielformen mit Kleintoren und vielen Ballkontakten, was für Erfolgsmomente und Spielfreude sorgt. Dazu gibt es unterhaltsame Wettkämpfe beim Riesen-Darts oder der Schussmessung und ein Nike-Trainings-Set – Spaß und positive Stimmung stehen im Vordergrund.