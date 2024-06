Mit Mühe weiter – Zverev überstand Fünfsatz-Krimi

Regen sind die Tennisspieler bei diesen French Open schon gewohnt, Samstag kam auch noch eine Kälte dazu. So lief selbst der Russe Daniil Medwedew zu seiner Dritt-Runden-Partie gegen Tomas Machac mit langer Hose und langen Ärmeln ein – und brauchte auch einige Zeit, um Betriebstemperatur zu erreichen. So ging der erste Satz in den Tiebreak, in dem sich Medwedews Routine durchsetzte.