Alle Sommer-Abgänge und Flögel wurden schon vor dem Ostliga-Spiel in Krems am Freitag offiziell verabschiedet, doch dann wurde das abschließende Heimspiel gegen Leobendorf in Minute 72 bei 1:0 abgebrochen. Seit Samstag steht fest: Am Montag um 19 Uhr werden die restlichen 18 Minuten nachgespielt. Die große Frage war: Mit Flögel? „Ich bin noch nicht in Jesolo, also bin ich dabei!“, zwinkert der Ex-Teamspieler. Damit ist er einer wenigen, die überhaupt noch motiviert sind, das abgebrochene Spiel auf dem Rasen zu beenden.