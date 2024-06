Kärntner Feuerwehr half Pferd wieder auf die Beine

Ein ausgewachsenes Pferd war aus einem noch unbekannten Grund nicht mehr in der Lage, selbst aufzustehen. Und so legten die alarmierten Einsatzkräfte unter den fachmännischen Anweisungen des ebenfalls anwesenden Tiernotdienstes Dr. Erdmann Hand beziehungsweise Gurte an und halfen dem Pferd per Kran wieder auf die Beine.