Linz erzwingt Entscheidungsspiel in HLA-Finalserie

Der HC Linz hat sich im Kampf um den österreichischen Handball-Meistertitel eindrucksvoll zurückgemeldet und ein Entscheidungsspiel in der HLA-Finalserie erzwungen! Die Oberösterreicher feierten am Freitag einen überlegenen 36:28-Sieg gegen den HC Hard und stellten in der „Best Of Three“-Serie auf 1:1. Damit kommt es am Mittwoch (20.20 Uhr) in Vorarlberg zum Showdown um die Meisterschaft.