Matchball abgewehrt! Swiatek überstand Osaka knapp

Swiatek fast hilflos

Doch Osaka steigerte ihr Niveau noch einmal um mindestens eine Stufe. Sie schlug knallhart auf, returnierte konstant mit nahezu perfekter Länge und deklassierte Swiatek im zweiten Satz mit 6:1. Selten hatte man die Polin in „ihrem Reich“ so hilflos gesehen. Es war das erst dritte Mal, dass Swiatek in ihren letzten 16 French-Open-Partien einen Satz verlor. Insgesamt hatte Swiatek seit Anfang 2020 in Roland Garros nur vier von 55 Sätze verloren – aber keinen klarer als 4:6...