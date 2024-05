Wie die Schöckl-Bahn: Radegund will hoch hinaus

Das aktuelle steirische Spiel der Runde führte uns in die 1. Klasse Mitte A – dort herrscht ein Zweikampf an der Spitze im Kampf um den Aufstieg in die Gebietsliga. St. Radegund untermauerte im Schlager der Runde gegen Stattegg allerdings seine Aufstiegsambitionen. Und das, obwohl der Verein schon einmal ganz andere Sorgen hatte.